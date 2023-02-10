شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين تجسد دور مُدرسة في فيلم "بعد الشر" مع على ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة ميرنا نور الدين تصوير مشاهدها في فيلم بعد الشر مع على ربيع والذى انطلق تصوير مطلع هذا الأسبوع بعد فترة من التحضيرات، حيث تقدم ميرنا دور البطولة النسائية في العمل وتجسد خلال الأحداث شخصية مٌدرسة وتتعرف على ربيع وتنشأ بيهما العديد من المواقف في إطار كوميدي.

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وبدوره حرص المخرج أحمد عبد الوهاب أن يبدأ تصوير الفيلم مبكراً من أجل الانتهاء منه في فترة وجيزة، خاصة أن الشركة المنتجة للعمل ترغب في طرحه خلال موسم عيد الفطر أو الأضحى بأقصى تقدير

ويسجل فيلم "بعد الشر" التعاون الثانى على التوالي الذى يجمع على ربيع وميرنا نور الدين، حيث تقدم ميرنا بطولة حلقة من حلقات مسلسل "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات، مع على ربيع، والذى يعتمد على الحلقات والمنفصلة المتصلة، كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح

وقدمت ميرنا نور الدين مسلسلين في شهر رمضان الماضى هما "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز وعدد كبير من الفنانين، و"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود وآخرين.

وفى سياق آخر تعاقدت ميرنا نور الدين على تقديم دور البطولة النسائية في فيلم "مرزوق وايتو"، أمام النجم محمد رمضان وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سمير والذى تأجل تصويره لما بعد شهر رمضان المقبل ويشارك في بطولة الفيلم كلاً من صابرين، سيد رجب، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، ثراء جبيل، محمود حافظ، محمود ياسين جونيور.