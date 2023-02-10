شكرا لقرائتكم خبر عن "الثقافة" تستعد لتطوير منطقة مسارح العتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واللواء إبراهيم عبد الباقي نائب محافظ القاهرة، مساء الخميس، محيط منطقة المسرح القومي والطليعة والعرائس بحي العتبة.

جاء ذلك فى إطار خطة تطوير المنطقة، المزمع تنفيذها لإعادة صياغة المساحات المحيطة بالمسارح الثلاثة، وذلك تيسيرا على الجمهور ومرتادي المسارح، إلى جانب إضفاء رؤية جمالية بالمنطقة. كما شهدت الزيارة تفقد مشروع تطوير حديقة الأزبكية والوقوف على الخطوات التنفيذية للمشروع.

حضر الزيارة الفنانون إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، الفنان عادل حسان مدير مسرح الطليعة، والفنان محمد نور مدير مسرح القاهرة للعرائس، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة.