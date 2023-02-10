شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحكيم التمثيل ببرنامج الدوم تختار 14 متسابقا للمرحلة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة تحكيم مسابقة التمثيل بمرحلة الأداء الكامل، خلال الموسم الثاني من برنامج الدوم، والتي تشكلت من النجمة يسرا، والمخرج بيتر ميمي، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، 14 متسابقا وهم حنين حسام، كيرلس رضا، يارا حسام، أمير عبد الواحد، أشرقت مدكور، دنيا إبراهيم، نادي الدواش، ليلى عبد القادر، أحمد نادي، نورا الأحمر، محمد يسرى، شامو حمدي، آية سامي، محمد الأسمراني.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.