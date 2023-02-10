شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من بن أفليك وجينيفر لوبيز بعد شائعات انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز على كافة الشائعات التي طالت علاقتهما خلال الفترة الأخيرة بشأن انفصالهما، ووجود أزمات شديدة بينهما خاصة تلك اللقطات في حفل جرامى الأخير، سواء حينما ظهر أفليك عابس الوجه بصورة كبيرة أثناء رقص لوبيز حيث تصدر بعدها على الفور تريند على تويتر باسم "أنقذوا بن" في إشارة لمعاناته في العيش مع لوبيز.



جينيفر-لوبيز-وبن-افليك-في-حفل-الجرامي

أيضاً خلال الحفل أظهرت لقطات توبيخ من Jennifer Lopez له ما أظهر عليه علامات العبوس أكثر، حيث بدا وكأنه في ضيق مما فعلته على العيان وبجانبهما المذيع الذى كان يقدم الحفل ما جعل الجميع يفسر تلك اللقطات كلاً على طريقته الخاصة.



افليك ولوبيز خلال لقطات من الحفل

الرد من بن أفليك ولوبيز لم يأتي بالكلمات وإنما بالفعل بعدما شوهدا مؤخراً حسب تقرير الديلى ميل وهما يشتريا قصر جديد في لوس أنجلوس، وذلك بالتزامن مع استعدادهما لإحياء ذكري زواجهما العام الماضى في وقت قريب.



بن افليك ولوبيز خلال رحلة البحث عن قصر

وذلك بعد أيام قليلة -كما ذكرنا- مما حصل ما بين النجمين الزوجين بن أفليك وجينيفر لوبيز فى حفل جرامى، حيث طلبت لوبيز من زوجها أن يبذل المزيد من الجهد خلال حفل توزيع جوائز جرامى إذ التقطت صورًا للمغنية البالغة من العمر 50 عامًا تطالب أفليك بالتظاهر بالاستمتاع فى حوار محرج رصدته الكاميرا.