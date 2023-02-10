شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكرى تعلق على أداء حنين سعيد وسيلينا مينا: حسيت المشهد كان ممكن يطلع أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المتسابقتان حنين سعيد وسيلينا مينا مشهدا تمثيليا بمرحلة الأداء الكامل بمسابقة التمثيل بالموسم الثاني ببرنامج الدوم، عن السوشيال ميديا، وجاء تعليق المخرجة كاملة أبو ذكرى عضو لجنة التحكيم أن المشهد كان من ممكن يطلع أحسن من كدة، وأكدت يسرا أنها لم تشعر بالنقلة بين الحالات خلال المشهد.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالى الفنون التشكيلية والعزف الموسيقى للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.