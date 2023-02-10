شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الدوم يختار 12 متسابقا بمرحلة الأداء الكامل بالتقديم التليفزيونى للمرحلة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة تحكيم التقديم التليفزيوني في الموسم الثاني من برنامج الدوم 12 متسابقا من مرحلة الأداء الكامل، للتصعيد للمرحلة القادمة، وهم روان علي، إيهاب محيي الدين، ياسمين أمين، كريم الخولي، بيشوي دنيال، أحمد عيد، سارة سامي، أفنان جمال، بهيرة وليد، محمد البحراوي، سارة مجدي، إنجي عهدي، وتشكلت لجنة تحكيم التقديم التليفزيوني من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبد الرحمن.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.