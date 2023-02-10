شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعد لتصوير فيلم "هارلى" والعرض فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد رمضان عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان "هارلي"، وقال رمضان عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية للانطلاق عدة مشروعات أخرى مع المنتج سامر المحضر.

ومن جانبه قال المنتج سامر المحضر أن فيلم "هارلي" هو بداية تعاون التعاون مع النجم محمد رمضان تمهيدا لعدة مشروعات أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فى وقت لاحق.