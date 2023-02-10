شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعد لتصوير فيلم "هارلى" والعرض فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد رمضان عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان "هارلي"، وقال رمضان عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية للانطلاق عدة مشروعات أخرى مع المنتج سامر المحضر.
ومن جانبه قال المنتج سامر المحضر أن فيلم "هارلي" هو بداية تعاون التعاون مع النجم محمد رمضان تمهيدا لعدة مشروعات أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فى وقت لاحق.
واقتربت الشركة المنتجة من الانتهاء أيضا من تصوير فيلم "لف وارجع تانى" والذى يشارك فى بطولته أحمد فتحي، آيتن عامر، شيري عادل، محمد رضوان، سليمان عيد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، ومن المقرر أن يشارك بالفيلم 4 ضيوف شرف جار التعاقد معهم.
وتدور أحداث فيلم "لف وارجع تانى" فى إطار كوميدى، حول ساكنى إحدى البنايات فى حارة شعبية، يصحون من النوم ليتفاجأوا باختفاء الحارة والناس ولا يبقى سواهم، لتبدأ رحلتهم لإعادة الحارة وساكنيها من جديد. ويخطط صناع الفيلم لعرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي على.