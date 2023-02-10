شكرا لقرائتكم خبر عن "الدوم" يعرض قصة الإعلامية همت مصطفى من ميت غمر لشاشة التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم في موسمه الثاني خلال مرحلة الأداء الكامل، قصة حياة الإعلامية همت مصطفى، التى ولدت في مدينة ميت غمر وكانت مهتمة بالقراءة منذ صغرها وتخرجت فى كلية الآداب، وقدمت في الإذاعة وأصبحت مذيعة ومن أشهر الأصوات، وكانت واحدة من مؤسسى التليفزيون، كما كانت أول سيدة تطل على الجمهور من خلال التليفزيون، وقدمت برامج عديدة وأصبحت رئيسا للتليفزيون المصرى.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.