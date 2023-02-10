شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشد لـ أنغام: أنتِ أحلى من غنى بالخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت النجمة أنغام النجم الكبير عبد الله الرويشد خلال برنامجها "أنغام" اليوم الخميس على قناة DMC. وخلال الحلقة صرح النجم عبد الله الرويشد أن أنغام أحلى من غنى بالخليجي من المطربين والمطربات غير الخليجيات، وقال لها: "أنتي أحلى من غنى بالخليجي، ومن أبدع الناس".

وقالت أنغام لضيفها عبد الله الرويشد إن أول زيارة لها لدولة الكويت كانت بعد دعوة منه، وعلقت: "كان حضرتك اللى دعتني فى أول زيارة ليا لدولة الكويت".

وتطرق عبد الله الرويشد خلال الحلقة حول بدايته الفنية وقال: "بدأت كعازف عود ودرامز، لكن لقيت نفسى فى الغناء أكثر من العزف، وأخويا اللى علمنى العزف على العود".

وحول المطربين الذى يسمعهم عبد الله الرويشد، كشف: "أسمع عبد الوهاب، وأم كلثوم، ووردة، ونجاة، وكارم محمود، وعبد العزيز محمود".

وكشفت أنغام أن عبد الله الرويشد أطلق على عبد الوهاب لقب "الأخطبوط"، وقال الرويشد: "وعندما علم عبد الوهاب طلب يقابلنى، وقال لى: صوت ما ينجمحش".

وكان المطرب الكويتى عبد الله الرويشد طرح أغنيتين جديدتين من ألحانه، الأغنية الأولى تحمل اسم "اعترف لك" وهى من كلمات على مساعد ومن ألحان عبد الله الرويشد وتوزيع يحيى الموجى، أما الأغنية الثانية تحمل اسم "ارجع"، وهى من كلمات عبد اللطيف البناى وألحان عبد الله الرويشد وتوزيع محمد على.

ويستعد عبد الله الرويشد لطرح أغنيات أخرى في مينى ألبوم يتكون من 5 أو 6 أغنيات، ويغنى من ألحان خالد الشيخ، وألحانه أيضًا، وهناك تعاون للمرة الثانية مع الفنان عبد القادر الهدهود، أما الكلمات فستكون مع الشاعرة فتحية عجلان، وكذلك الشاعر على مساعد، والشاعر أحمد الصالح.