شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام لـ عبد الله الرويشد: كنت بسرّب أغانيك من استوديو عمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت النجمة أنغام النجم الكبير عبد الله الرويشد خلال برنامجها "أنغام" اليوم الخميس على قناة DMC. وفى بداية اللقاء رحبت أنغام بضيفها عبد الله الرويشد، وقالت: "شخص جميل جدا، عازف عود ماهر، أنا بحبه قوي، واحدة من معجبينه، وهو سبب إنى غنيت خليجي، اتعلمت اللهجة الكويتية منه، أداؤه جديد، وهو حكاية كبيرة قوى، فنيًا وإنسانيًا".

وأضافت: "أعرف حضرتك من أواخر الثمانينيات، وبقيت زميلتك، يمكن اللى متعرفهوش إن أنت أحد أجمل الأصوات بالنسبة لى، وأنا من معجبينك، وبقيت من عيلتك وكل بيتك حبايبى، أنت أحد الأساتذة اللى أنا اتعلمت منهم، كنا بنسرب أنا وزمايلى أغانيك من استوديو عمار، ونقعد نسمعها قبل الناس".

من جانبه رد عبد الله الرويشد: "أنتِ صديقة إحساسى، من أول ما سمعتك كانت أغنية مع عمار اسمها (لو تغيب)، لفتي نظرى، شفت إن فيه صوت واصلني".

وكان المطرب الكويتى عبد الله الرويشد طرح أغنيتين جديدتين من ألحانه، الأغنية الأولى تحمل اسم "اعترف لك" وهى من كلمات على مساعد ومن ألحان عبد الله الرويشد وتوزيع يحيى الموجى، أما الأغنية الثانية تحمل اسم "ارجع"، وهى من كلمات عبد اللطيف البناى وألحان عبد الله الرويشد وتوزيع محمد على.

ويستعد عبد الله الرويشد لطرح أغنيات أخرى في مينى ألبوم يتكون من 5 أو 6 أغنيات، ويغنى من ألحان خالد الشيخ، وألحانه أيضًا، وهناك تعاون للمرة الثانية مع الفنان عبد القادر الهدهود، أما الكلمات فستكون مع الشاعرة فتحية عجلان، وكذلك الشاعر على مساعد، والشاعر أحمد الصالح.