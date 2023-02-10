شكرا لقرائتكم خبر عن ريمون مقار: نستكمل تصوير "حضرة العمدة" وسميحة أيوب صورت 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهيت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب من تصوير جزء كبير من مسلسل "حضرة العمدة" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، قبل سقوطها وتعرضها لكسر في الفخذ وإجراء عملية جراحية.

وقال المنتج ريمون مقار، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنانة سميحة أيوب انتهت من تصوير ديكور كامل 10 أو 12 حلقة تقريبا، ولم يكن لديها تصوير لفترة كبيرة، وإن شاء الله تستكمل باقى تصوير مشاهدها بعد شفائها".

وتابع ريمون مقار: "ربنا يتمم شفاء الفنانة سميحة أيوب على خير بإذن الله، وهى إنسانة ملتزمة جدا"، مشيراً إلى أن فريق عمل مسلسل "حضرة العمدة" يواصل تصوير أحداث العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتعرضت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب لكسر في الفخذ إثر سقوطها بمنزلها، وعلم ”الخليج 365” من مصدر مقرب من الفنانة، بأنها خضعت لعملية جراحية اليوم وكللت بالنجاح، وتشهد حالة سميحة أيوب تحسن وستغادر المستشفى بعد تعافيها لتستكمل علاجها بمنزلها خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "حضرة العمدة" من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش "قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع"، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين وهم، روبي، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وتقدم روبى شخصية "عمدة" تضطرها الظروف لتصبح عمدة في إحدى القرى وتخوض صراعات مع عائلتها والمحيطين.