شمس الكويتية تهاجم الفنانين الذي يعلنون عن التبرع لضحايا الزلزال: “بطلوا تسلق على دم والم الناس”

كتب امير فتحي في الخميس 9 فبراير 2023 11:52 مساءً - شنت الفنانة شمس الكويتية هجوما لاذعا على الفنانين الذي سربوا خبر تبرعهم بمبالغ مالية لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وكتبت شمس في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “زلزال حقير مدمر بس الاحقر منه هو الاعلام الي مستغل صور الضحايا عشان يروج لنفسه ويكسب مشاهدات ،،،،، والاحقر اكثر بعض الفنانين الي يدعون الحزن ويسربون انهم تبرعوا بمبالغ كبيرة للمتضررين وهم مايعطون ريال للمحتاج!! وحجار الارض تعرف انهم كذابين”.

وتابعت “والي في الدرك الاسفل من الحقارة الي يطلعون نشاطات فنية وحفلات وعشان يسكتون الناس يقولون حن تبرعنا بمبلغ الحفلة او جزء من ريع الحفل الي هو اصلاً مايبني سقف بيت محتاج !واذا كان عندكم شرف قولوا كم جزء المبلغ او ريع الحفل !وبطلوا تسلق على دم والم الناس وقفوت تكسب اعلامي حتى في الموت”.

واضافت “كلكم وقت الحفلات قدرتوا تروحون #سوريا خلكم في نفس الشجاعة وروحوا وقت الازمة واظهروا تبرعكم للعلن بشكل عيني امام الناس خافوا الله من الكذب ومن استغلال مشاعر متابعينكم والتكسُب حتى في وقت الالم انتوا وصحفيينكم الي ياخذون كذبتكم وينشرونها على انها تصرف ابطال واصحاب ضمير”.

كما اتهمت شمس الوسط الفني بالبخل قائلة أن “اغلب الي في الوسط بخلاااااااااء لدرجة المرض والفلس عنده اهم من امه وابوه. وحتى وجبة ماياكل يستنى حد يعزمه اكره المتكسب في الالم”.