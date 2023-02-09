شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم المطاريد يكشفون لـ"معكم" تفاصيل حياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مصطفى غريب، أحد أبطال فيلم المطاريد، إن شخصيته العترة في مسلسل الكبير أوى يمثل أهمية كبرى له، متابعا، الفنان أحمد مكى دائما يكون خير في طريق ناس كثيرة.

وأضاف الفنان مصطفى غريب، خلال البرنامج، أن أحمد مكى سبب في خير لحياة ناس كثيرين، وكل من يتعاون معه يكون في أماكن افضل في المستقبل.

وتابع الفنان مصطفى غريب: كتبت بعض الأعمال الدرامية وشاركت في كتابة ملوك الجدعنة والفرح فرحنا .

فيما قال الفنان أحمد جمال، إن الفنان محمد السويسى كان يفعل معه الكثير من المواقف المضحكة، متابعا: كان يذاكر لى في الثانوية العامة ، حيث كان يذاكر لى لغة عربية.

وأضاف الفنان أحمد جمال: الفنان محمد السويسى بيهزر معايا كتير، حيث كان يمشى ويقول للناس انه والدى، متابعا: التحقت بكلية علوم الكمبيوتر.

بدوره الفنان محمد السويسى، إن اسمه الحقيقى هو محمد خالد ولكن لأنه من مواليد محافظة السويس، أطلقوا عليه اسم محمد السويسى .

وأضاف الفنان محمد السويسى، أنه وجد اسم محمد السويسى جيد ويمكن أن ينتشر بشكل سريع ويصبح معروفا بين الجمهور.