شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سميحة أيوب بكسر فى الفخذ وخضوعها لعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب لكسر في الفخذ إثر سقوطها بمنزلها، وعلم ”الخليج 365” من مصدر مقرب من الفنانة، بأنها خضعت لعملية جراحية اليوم وكللت بالنجاح، وتشهد حالة سميحة أيوب تحسن وستغادر المستشفى بعد تعافيها لتستكمل علاجها بمنزلها خلال الأيام المقبلة.

وتخوض سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ماراثون دراما رمضان المقبل بالمشاركة في مسلسل "حضرة العمدة"، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المخرج عادل أديب وفريق عمل المسلسل بالكامل، متوقعة أن يحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه على شاشة التليفزيون، وخاصة أنه يضم عدد كبير من نجوم الدراما وينتمي لأعمال البطولة الجماعية، كما يتناول مجموعة من الموضوعات المهمة في إطار درامي مشوق.

وقالت النجمة الكبيرة سميحة أيوب إن مسلسل "حضرة العمدة" عمل درامي اجتماعي سياسي محكم ومتكامل الأركان، ويعد ملحمة كبيرة، والسيناريو الخاص به يتسم بالثراء والعمق، لافتة إلى أن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى برع في صياغة السيناريو الخاص به بشكل متقن، وأنها لم تترد في الموافقة على المشاركة فيه، حيث يحتوي المسلسل على حبكة درامية مميزة تتسم بالإيقاع السريع.

وأضافت سميحة أيوب "ما شجعني للمشاركة في العمل عشقي للدراما الاجتماعية الهادفة، التي تتناول قضايا تتعلق بالأسرة والمجتمع، وتوجه رسائل ذات قيمة لمختلف الفئات العمرية، وفي الواقع أرى أن الدراما تمضي بخطوات جيدة في تناول موضوعات مهمة وذات معنى وقيمة حقيقية، تمنح الشباب الأمل بشكل مستمر وأنهم بمقدورهم تحقيق ما يطمحون إليه بعملهم وجهدهم، كما أرى أن هناك مجموعة كبيرة من شباب الفنانين الواعدين فرضوا موهبتهم وتواجدهم بقوة في الدراما التليفزيونية".

مسلسل "حضرة العمدة" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وبطولة روبي، أحمد رزق، سميحة أيوب، رياض الخولي، لطفي لبيب، وفاء عامر، محمود عبدالمغني، أحمد بدير، بسمة، دينا، نهلة سلامة، إدوارد، ومحمد محمود عبد العزيز.