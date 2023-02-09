شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة تارا عماد: فيلم المطاريد له معزة خاصة عندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة تارا عماد، إنها تحب للغاية فيلم المطاريد الذى تشارك في بطولته مع الفنان أحمد حاتم، متابعة: فيلم المطاريد له معزة خاصة عندى، وسعيدة بكل مشاهد الفيلم وفريق العمل.

وأضافت الفنانة تارا عماد، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى: بحب فيلم المطاريد وأحب كل التفاصيل في عمل الفيلم، وعجبنى مشاهدى مع أحمد حاتم والتركيبة جيدة للغاية.

وأوضحت الفنانة تارا عماد، أن مشاهدها فيلم المطاريد أنها تحاول أن تقنع أحمد حاتم بشئ ولكن ذهبنه في شيء أخر ، متابعة: ليس لدى شغف بكرة القدم ولكن أشجع اللعبة الحلوة وأشاهد كأس العالم .

وقالت الفنانة تارا عماد، إن دورها المرأة الصعيدية في مسلسل موسى كان جميل للغاية، والجميع عجبهم هذا الدور خاصة لغتى المميزة في هذا الفيلم.