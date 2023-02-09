شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد حاتم: مهووس بكرة القدم وأشجع الزمالك.. ولي 3 أفلام سيعرضون الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد حاتم، إنه كان لاعب كرة قدم محترف وموهوب في كرة القدم، متابعا: أنا مهووس بكرة القدم وأشجع نادى الزمالك.

وأضاف الفنان أحمد حاتم، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، أن عام 2022 لم يشهد له سوى عرض فيلم واحد فقط، موضحا أنه كان من المقرر عرض عدة أفلام له خلال عام 2022 ولكن تم تأجيل عرضهم رغم الانتهاء من تصويرهم.

وتابع الفنان أحمد حاتم: لدى خطة لعرض عدة أفلام لى بعد فيلم المطاريد، ولكن ليس لدى مسلسل حتى الآن، مستطردا: الفنانة هنا الزاهد لديها سرعة بديعة ، والتمثيل مع منة شلبى أمر ممتع، وهناك 3 أفلام لي تم الانتهاء من تصويرهم، وسيتم عرضهم خلال الفترة المقبلة وهو فيلم الملحد تم تغييره إلى يحيى، وفيلم العاشق ، بجانب فيلم حسن المصرى.