شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يحسم الجدل حول علاقته بفتاة عمرها 19عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم ليوناردو دى كابريو لانتقادات واسعة مؤخراً بعد الأخبار التي ربطت بين اسمه وبين فتاة تبلغ من العمر 19عاماً فقط، إذ تعرض لحملة كبيرة من السخرية مثلما ظهر عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة، مما دفع موقع tmz لكشف حقيقة الأمر من خلال تقرير.



ليو وعارضة الأزياء الصغيرة

التقرير أكد عدم صحة ارتباط Leonardo DiCaprio بـ إيدن بولاني التي لم تتم الـ 20 من عمرها حتي، وأضاف أنه بناء علي مصدر مقرب من ليوناردو فإنه لم يرتبط بها بأى علاقة غرامية حتي، وأن ظهورهما الأخير معاً سواء على متن يخت دى كابريو أو حينما تم رصدهما بعدسات المصورين أثناء تواجدهما في حفل كانا فيه جنباً إلى جنب لا يعكس وجود أي إرتباط بينهما، ليحسم بذلك التقرير كافة اللغط الذى طال الثنائى خلال الفترة الأخيرة.



عارضة الأزياء الذى ارتبط اسمها بـ ليوناردو

جدير بالذكر أن النجم العالمى ليوناردو دى كابريو صار معروفا بمواعدة عارضات الأزياء اللائى تقل أعمارهن عن 25 عامًا، لكن مع صوره الأخيرة برفقة عارضة الأزياء الأخيرة إيدن بولانى التى تبلغ من العمر 19 عامًا بات الأمر أكثر مما توقعه جمهوره ومتابعيه خاصة أنها صارت الأصغر على الإطلاق بين كل من واعدهن.