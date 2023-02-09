تأجيل حفل عمرو دياب حدادًا على ضحايا زلزال سوريا

أعلنت الجهة المنظمة لحفل المطرب عمرو دياب في جزيرة المها القطرية، عن تأجيله حدادا على ضحايا الزلزال المدمر الذي سوريا وتركيا، فجر الاثنين الماضي.

وأصدرت جزيرة المها بيانا عبر حسابها على إنستجرام، لتوضيح مصير حفل عمرو دياب يوم 14 فبراير الجاري، موضحة أن قرار التأجيل جاء نظرا للكارثة الإنسانية التي ألمت بالشعبين السوري والتركي، وتقدمت بالعزاء إلى أهالي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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