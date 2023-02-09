بهاء سلطان يطرح أغنية "البيت وحش" من فيلم "جروب الماميز"

القاهرة - لايف ستايل
طرح الفنان بهاء سلطان، أغنية جديدة بعنوان “البيت وحش” عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب” وهي الأغنية الدعائية لفيلم جروب الماميز. أغنية “البيت وحش” كلمات: أحمد المالكي، الحان: محمد خلف، توزيع: أنور عمرو، وهندسة صوتية: أكرم عادل، إنتاج محمد رشيدي.
تقول كلمات الأغنية: “البيت وحش من غيرك .. والدنيا صعبة بشكل.. .. لا عرفت انام ولا اصحي ولا دوقت طعم الاكل .. جربت اشيل الشيلة..طلعت بجد تقيلة ازاي لوحدك عامله ده كله يا أم العيال ياجميلة”.
البيت وحش وخنيق .. عمال علينا يضيق .. قولتيلنا فعلا انا همشي .. ولا تعرفولي طريق.. فينك ياست البيت .. بعديكي انا اتربيت وعرفت قيمتك يا اصيلة .. صومت وخلاص صليت".يذكر أن العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حين يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، والفيلم من بطولة روبي ويسرا اللوزي.
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