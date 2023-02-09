4 نجمات احتفلن بعيد ميلاد أبنائهن هذا الأسبوع منهم نانسي عجرم

شهد الأسبوع الجاري 4 مناسبات سعيدة للنجمات، حيث احتفلت 4 نجمات بأعياد ميلاد أبنائهن بطرق مختلفة وملهمة، منهن النجمة نانسي عجرم والنجمة غادة عادل.

عيد ميلاد ابنة غادة عادل

حرصت الفنانة غادة عادل على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها مريم، رفقة والد أبنائها وطليقها المخرج مجدي الهواري الذي تحافظ على علاقتها الطيبة به منذ الانفصال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور الخاصة باحتفال مريم مجدي الهواري بعيد ميلادها، وسط حضور كامل من الأسرة.

ظهرت علامات الحب على غادة عادل التي غمرت ابنتها بالحنان خلال الحفل، كما فعل والدها مجدي الهواري، حيث احتفل الجميع بإطفاء الشموع على الكعكة المميزة.

عيد ميلاد حفيدة غادة عبد الرازق

احتفلت الفنانة غادة عبد الرزاق بعيد ميلاد حفيدتيها ديجا وجوجو وشاركت صور الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

غادة عبد الرازق اختارت ديكورا مميزا لحفل عيد ميلاد حفيدتيها التاسع والعاشر، حيث اختارت ألوان الديكور بالأبيض والأسود حتى الكعك والبالونات.

شهد احتفال غادة عبدالرازق بعيد ميلاد حفيدتيها، ظهور زوجها مدير التصوير هيثم زينتا، وهو ما اعتبره البعض الظهور الرسمي لهما بعد العودة من الانفصال الذي وقع بينهما مؤخرا.

عيد ميلاد ابن هنا شيحة

احتفلت الفنانة هنا شيحة أيضا بعيد ميلاد ابنها، حيث شاركت مجموعة من الصور المتنوعة له من الحفل ومن مراحل عمرية سابقة ومختلفة له.

ونشرت هنا شيحة الصور محتفلة بابنها مالك برسالة وجهتها له قائلة: "مالك القلب حبيب قلبي وروحي وفؤادي، أغلى عليا من روحي، كل سنة وأنت طيب زي ما أنت، كل سنة وأنت حنين زي ما أنت، كل سنة وأنت هادي ورايق، كل سنة وأنت فنان ومبدع بحبك يا حبيب قلب أمك".

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ليا أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بديكور مميز وألوان مبهجة ورائعة، وسط حضور قوي من الأهل والأصدقاء.

وظهرت نانسي عجرم في عيد ميلاد ليا وهي تغني وتساعدها على الغناء، وغمرت الأسرة مشاعر الفرحة والمرح.

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