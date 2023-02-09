بيتكلم عليا لـ"جورج وسوف" تتخطى الـ12 مليون مشاهدة

القاهرة - لايف ستايل
تخطت أغنية بيتكلم عليا للمطرب جورج وسوف حاجز ال 12 مليون مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحها بشهرين.الأغنية من كلمات الشاعر المصريّ أمير طعيمة، وألحان الفنّان اللبنانيّ زياد برجي، وتوزيع زاهر ديب.
الأغنية من إنتاج رودولف جبر، وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج إيلي السمعان، وقد جاءت فكرة الكليب مميّزة كفيلم درامي قصير بمشاركة من نجميْ التمثيل السورييْن عابد فهد، وعبد المنعم عمايري، لتكون البطولة النسائيّة من نصيب النجمة اللبنانيّة زينة مكّي.
احتفل المطرب جورج وسوف مؤخرا بنجاح أغنيته الجديدة “بيتكلم عليا” مع فريق عمل الأغنية، وذلك بعد تحقيقها نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
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