شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة فنية.. بهاء سلطان نجم الأغانى الدعائية للأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم بهاء سلطان في أنتعاشة فنية حيث أنتهى من تسجيل أغنيتان دعائيتين لفيلمين سينمائيين يعرضان حاليا بدور العرض ،الأولى لفيلم " جروب المماميز " تحمل اسم " وحش البيت " بطولة روبى ويسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح كلمات أحمد المالكى وألحان محمد خلف وتوزيع محمد علام ،

كما أدى الاغنية الترويجية لفيلم" المطاريد " التي تحمل اسم "براحة يا شيخة" وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته أحمد حاتم اياد نصار ومحود البزاوى وإخراج ياسر سامى كلمات منة عدلى القيعى والحان وتوزيع احمد طارق يحيى

يذكر أن انتهى المطرب بهاء سلطان من تسجيل أحدث أغانيه داخل أحد الاستوديوهات بمدينة نصر، حيث تعاون فى أغنيته الجديدة مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، وهندسة صوتية ماهر صلاح، والموزع أحمد عادل فى ثانى تعاون معه على التوالى بعد أغنية "عجبناكو"، التى طرحت مؤخرا.

وأخر الأغانى التى طرحها بهاء سلطان تحمل اسم "العمر كله" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية..

العمر كله .. عيشتهولك خدت ايه

هو اللي قلته عليك قلته من شوية

انت السبب ف اللي جرا ووصلنا ليه

ماتسيبني اجرب حد تاني جديد عليا

إن شالله تفضل 100 سنة واقف كده

انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده

رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني

ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده

الدنيا لسه فيها غيرك ناس كتير

وهلاقي حد يعوض اللي شفته منك

انا بعترف مكنش فيه زيك كتير

كرهتني حتى اني اسمع كلمة عنك

ان شالله تفضل 100 سنة واقف كده

انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده

رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني

ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده