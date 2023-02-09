بلقيس تتبرع بإيراد حفلها في دبي لمنكوبي زلزال سوريا

في إطار الحملات والمبادرات الإنسانية التي أطلقها نجوم الفن لدعم وإنقاذ المتضررين من زلزال سوريا وتركيا، أعلنت النجمة بلقيس فتحي تبرعها بإيراد حفلها الغنائي، الذي أحيته مساء الأربعاء في القرية العالمية بدبي، لصالح إغاثة المتضررين من زلزال سوريا.

وقالت بلقيس في فيديو بعد ختام الحفل، إنها توصلت مع إدارة الحفل في القرية العالمية بالتبرع كاملاً بأجرها من الحفل لإنقاذ المتضررين من هذه النكبة الإنسانية، ووصفت الاتفاقية بأنها "بادرة رائعة"، وحثت كل من لديه القدرة على تقديم يد العون والمساعدة، بعدم التردد أو التأخر في ذلك، نظراً للظروف الكارثية الراهنة.

وأشارت بلقيس إلى أن الجمهور كان متعاوناً جداً في هذا الأمر، والأجواء كانت إيجابية في هذا الشأن، متمنية من الله أن يفرجها على الشعب السوري، قائلة: "أعتقد إنسانياً كل واحد فينا لازم يساهم ولو بالقليل".

ونشرت بلقيس مجموعة صور وفيديوهات من الحفل عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام، وأشاد البعض باللافتة الطيبة التي أقدمت عليها بلقيس.وتتواصل مبادرات نجوم وفناني العرب من خلال التبرع بالمال أو الدم، أو عن طريق تحويل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات لإرسال المساعدات عبر اليونيسيف أو المشاركة في البحث عن المفقودين، أملاً في تخفيف معاناة منكوبي الزلزال.

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