نانسي عجرم تتبرع بكامل أجرها من حفلاتها لضحايا زلزالي سوريا وتركيا

بيروت- لايف ستايل كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن تبرعها بكامل أجرها في حفل فبراير المقرر إقامته غدا بالكويت والذي يشاركها فيه الفنان ماجد المهندس لمتضرري زلزال سوريا، بحسب تصريحاتها لبرنامج «et بالعربي».ونشر متعهد الحفلات اللبناني يوسف حرب عدم إلغاء أو تأجيل الجولة الفنية التي ستقوم بها النجمة اللبنانية نانسي عجرم وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «لن يتم إلغاء أو تأجيل جولة نانسي عجرم الفنية، لكننا سنتبرع بجزء من عائداتها لمساعدة جميع المتضررين من كارثة الزلزال الرهيب، وسيُقام مزاد علني في كل حفل وستُجمع التبرعات للضحايا». قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

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