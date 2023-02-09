هاني شاكر يكثف «بروفاته» استعدادًا لحفل عيد الحب في دار الأوبرا

يستعد الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربى، لإحياء حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية استعدادا لاحتفالات عيد الحب، مساء الخميس 16 فبراير الجاري على المسرح الكبير بقيادة المايسترو حمادة الموجي.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعماله منها "يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك، ويحيي، كدة برضو يا قمر".

ويقدم هاني شاكر أيضا، مجموعة من أحدث أغانيه التي طرحها قريبًا بعنوان "فرق فى الإحساس"، وهى من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان الموسيقار وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور. جدير بالذكر، أن الفنان هانى شاكر أعلن تأجيل حفلته الغنائية فى سوريًا حدادًا على ضحايا الزلزال المٌدمر، والتى كان مقرر انطلاقها فى 13 فبراير الجارى.

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