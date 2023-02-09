شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع سينمائي لترميم الأفلام الأفريقية بين مصر والسنغال وكوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قبل إعلان جوائز الدورة الـ 12، اليوم الخميس، لأول مرة بروتوكول تعاون بين مصر والسنغال وكوت ديفوار، لترميم الأفلام الأفريقية وإحياء التراث السينمائي الأفريقي، وكانت قد نشأت الفكرة وولدت خلال ندوة ( حفظ التراث السينمائي الأفريقي).

وقال المخرج والمنتج شريف مندور، في كلمته خلال مؤتمر إعلان الجوائز، إن من أهم ما حدث خلال فعاليات المهرجان هذا العام هي الندوة التي ناقشت حفظ التراث السينمائي المصري والأفريقي، والتي أسفرت عن اتفاق لعمل مركز مصري لترميم الأفلام في أفريقيا، وستكون خطوة مهمة بالنسبة لنا في مصر وفي أفريقيا.

وأضاف شريف مندور، أن هذا البروتوكول يعتبر الأول من نوعه بين مصر والسنغال وكوت ديفوار، لترميم الأفلام في أفريقيا، في مبادرة هامة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الـ12، لإحياء التراث السينمائي الأفريقي.

وعلق النجم محمود حميدة رئيس شرف المهرجان خلال كلمته ، على توقيع هذا البروتوكول، قائلا: "أعبر عن شعوري تجاه هذا البروتوكول، أنه هو المثال الحقيقي لما نرجو من المهرجان، وهو التضافر بين "الأفارقة" لإنتاج أفلام تعلي الشأن وتوطد الاواصر الأفريقية، وأتمنى أن تكون الدورات القادمة بها خطوات أخرى للتعاون من أجل إنتاج أفلام أفريقية".