شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أشرف زكي ينافس على مقعد نقيب الممثلين في الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور أشرف زكي الترشح لمقعد نقيب الممثلين في الانتخابات المقبلة، حيث يتنافس مع أحمد السيد أبو موسى وحلمي فودة.

فيما يتنافس علي مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.



كشوف المتنافسين في انتخابات نقابة الممثلين



كشوف المتنافسين في انتخابات نقابة الممثلين

وأغلق باب الترشيح في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية في الخامسة من مساء، اليوم الخميس، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 3 من مارس المقبل داخل نادى النقابة من الساعة 9 صباحًا حتى الـ5 مساءً.

من ناحية أخرى سبق وشهدت النقابة افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر فى ديسمبر الماضى، كما شدت وقتها تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر: صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرون.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار: عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرون.