شكرا لقرائتكم خبر عن عزة الحسيني: نأمل أن نتوسع في الدورات المقبلة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت عزة الحسينى مديرة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الشكر لكل من ساهم في خروج الدورة الـ 12 رغم كل التحديات التي واجهتهم، مشيرة في مؤتمر ختام وتوزيع الجوائز إلى سعادتها بالدعم الذي وجدته من محبي السينما.

وأضافت عزة الحسينى: أتمنى أن تقف الدولة معنا بشكل أكبر لكي نستمر ونحاول أن نتوسع في الدورات المقبلة، وأن تهتم الدولة بصناعة الفيلم والسينمائيين، ومنها أن تكون هناك قناة مصرية تشتري الأفلام السينمائية.

وتوجهت عزة الحسيني بالشكر إلى شركات الإنتاج التي ساهمت في ورشة لتطوير 10 أفلام روائية قصيرة التي قدمت جوائز لشباب صاعد يبحث عن فرصة لإنجاز ابداعهم السينمائي.

وكما وجهت أشكر للشريك الرسمي وزارة الثقافة، وأيضا وزارة الخارجية التي قدمت دعما َماليا أيضا، ووزارة الشباب التي أحضرت ١٠٠ شاب من محافظات مختلفة لمتابعة فعاليات المهرجان، وآيضا المحبس الأعلى للآثار، ووزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر والهيئة الوطنية للإعلام والتلفزيون المصري والهيئة العامة للكتاب، المركز القومي للسينما وغيرهم من الشركات الخاصة.