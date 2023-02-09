شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقي يطرح أغنية جديدة بتوقيع بلال سرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب مصطفى شوقي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "جيبى بيوجعنى" على"يوتيوب"، والتي تم طرحها بمناسبة عيد الحب، ويتعاون مصطفى شوقي في الأغنية مع الملحن بلال سرور والشاعر مصطفى حسن والموزع أماديو، وتسجيل ميكس وماستر هانى محروس.

وقال الفنان مصطفى شوقي، خلال خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى: "نصر محروس مش بيستعجل الأغانى ولكن لازم الأغنية تطبخ طبخة كويسة عشان تنزل تكسر الدنيا.. ومش بكثرة الأغنانى ومش بنحاول نستعجل فى تقديم الأغنية غير لما نكون راضيين عليها ونقدمها فى الوقت المعين وبياخد وقت شوية".

وتابع: "التعاون مع الملحنين بيخلوك تكتشف حاجات كتيرة فى صوتك.. مع نصر محروس بنكمل بعض وهو ليه نظرة على الحاجات المميزة وعنده ثقة فيها فى إلقاء الأغنية وعملنا شكل كويس".