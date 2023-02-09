شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على ضحايا زلزال سوريا وتركيا قبل إعلان جوائز مهرجان الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المؤتمر الصحفى لإعلان جوائز الدورة الـ 12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بالسلام الوطنى الجمهورى، وقبل إعلان الجوائز وقف جميع الحضور دقيقة حدادا على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا.

وأقيمت الدورة الـ 12 للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري وكان شعار هذه الدورة "السينما خلود الزمان" وتنافس خلالها 55 فيلمًا من 30 دولة، من بينها السنغال ضيف الشرف.

وكرم في حفل افتتاحه 9 قامات سينمائية منها 4 رحلوا عن عالمنا هم: صلاح منصور من مصر والاحتفاء بمئويته، وهشام رستم من تونس، وشافية بودراع من الجزائر، عثمان سامبين الذي يحتفي المهرجان بمئويته أيضا، وتم تكريم 5 فنانين هم: هالة صدقي وهشام نزيه ومحمد رمضان ومنصور صورا واد ، وبيدرو بيمنتا .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، وكذلك وزارات السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.