شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لـ محمد فؤاد بعد فقدان وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر، منذ قليل، النجم محمد فؤاد إلى بيروت بصحبة مدير أعماله طارق العتر، وذلك لمشاركته فى 3 حفلات فى بيروت تزامنا مع احتفالات عيد الحب، ونجحت كاميرا ”الخليج 365” فى التقاط الصور الأولى لفؤش وهو باللوك الجديد بعد تخلصه من وزنه الزائد، واتفق فؤش مع منظمى الحفلات بتبرعه بربع اجره لصالح منكوبى سوريا الذين تضرروا بسبب الزلزال.

ومن المقرر أن يقدم فؤاد خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة التى يتفاعل معها جمهوره، ويقدم فؤاد فى هذه الحفلات مجموعة مميزة من أغانية القديمة والجديدة منها القلب الطيب وفى السكة وصابر و الحب الحقيقى وغيرها من الأغانى.