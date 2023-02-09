شكرا لقرائتكم خبر عن قناة ON تطرح برومو مسلسل "حكايات جروب الدفعة" وعرضه السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON برومو مسلسل مسلسل حكايات جروب الدفعة المكون من 15 حلقة، وذلك تميهداً لبدء عرضه على شاشتها، بعد غد السبت الموافق 11 فبراير الساعة 8 مساء، كما ينطلق العمل على قناة ON دراما أيضاً السبت الساعة 10 مساء، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية، ويعرض العمل من السبت للأربعاء.

"جروب الدفعة" هو الجزء الثالث من مسلسل "حكايات" لورشة "مصنع الحكايات -هاني سرحان"، ومن بطولة شيري عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، أحمد ماجد، بسمة داود، صفاء الطوخي، إيمان الشريف، وئام مجدي، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

وعرضت قناة ON أول حكايتين من المسلسل الأولى بعنوان "جروب العيلة" بطولة سميحة أيوب، أحمد سعيد عبدالغني، حنان سليمان، صفاء جلال، رشا مهدي، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، ومنير مكرم، سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبد الله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، إخراج منال الصيفي.

والحكاية الثانية بعنوان "جروب الماميز" بطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، انتصار، هبة عبد الغنى، حجاج عبد العظيم، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، أحمد حبشى، وعدد من الأطفال، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.