شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وكريم قاسم ووفد من فنانى الدول الأفريقية فى جولة سياحية لمشروع إسنا التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عدد من الفنانين وضيوف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بجولة سياحية وزيارة المعالم التراثية والأثرية لمدينة إسنا فى إطار التعاون بين مشروعين ثقافيين بالأقصر "مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية"، و السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا.

وشارك فى الجولة النجمة بشرى، والفنان كريم قاسم، والفنان بيدرو بيمنتا، والمخرج شريف القطشة، والمؤلفة صفاء الليثي، ووفد من فناني الدول الأفريقية المشاركة.

وقد تضمنت الجولة زيارة وكالة الجداوي الأثرية التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1792 والتي تعد واحدة من أهم مشروعات الترميم التي تم تنفيذها في المرحلة الأولي من مشروع.

وشملت الجولة زيارة "معبد خنوم" الذي يرجع للعصر البطلمي، والمئذنة العمرية التي تعود للعصر الفاطمي، وسوق القيسارية التراثي، وأقدم معصرة للزيوت بالمدينة والتي تم بناؤها في القرن التاسع عشر.



فاعليات مهرجان الاقصر



مهرجان الاقصر

من جانبه أكد السيناريست سيد فؤاد أن ضيوف المهرجان، وخاصة من الدول الأفريقية، كانوا حريصين على المشاركة في الجولة الثقافية بين معالم مدينة إسنا. وهو ما يعد إضافة حقيقية إلى برنامج زيارة المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر التي يحرص الضيوف على زياراتها أثناء مشاركتهم في فعاليات المهرجان كما يعد التعاون مع المشروعات الثقافية المختلفة، وتنمية قطاع السياحة، من أهم أهداف "مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.