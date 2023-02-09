شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت وجورج كلونى خلال أحدث عمل يجمعهما فى سن الـ 60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الثنائى براد بيت وجورج كلوني جمهورهما بعدة لقطات من فيلمها المقبل Wolves وذلك أثناء وصلة من الضحك لهما معاً أثناء تصوير مشهد سيارة في مدينة نيويورك.

وهو الفيلم الذى سيتم عرضه على Apple TV Plus خلال الفترة المقبلة، حيث يتشارك الثنائى الذى يعرف بمتانة علاقتهما وصداقتهما القوية منذ بدء مسيرتهما الفنية.



براد بيت وجورج كلونى

ويحظي الثنائى براد بيت وكلوني بجماهيرية عريضة كما يصنفا على أنهما من ضم الأوسم من ممثلي هوليود، رغم اقتراب بيت من الـ 60 حيث أتم مؤخراً 59 عامًا في حين يبلغ كلوني 61 عامًا.



براد وكلونى

من ناحية أخرى سبق ورصدت عدسات المصورين النجم جورج كلونى قبل أيام أثناء تصوير مشاهده فى فيلم "الذئاب" والذى يتم تصويره فى شوارع مدينة نيويورك، وذلك بعدما كان يقود سيارة فارهة مثلما ذكر تقرير الديلي ميل، برفقة مجموعة من زملائه فى الفيلم الذى يعول عليه نجم هوليود بصورة كبيرة.