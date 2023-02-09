كتب امير فتحي في الخميس 9 فبراير 2023 05:49 مساءً - شاركت الفنانة مي نور الشريف متابعيها بصور جديدة بعد فترة غياب تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي وشقيقتها سارة في أحدث ظهور لهم .
نشرت مي نور الشريف هذه الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت بها وهي ترتدي الحجاب وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن حبها للتصوير .
فكتبت قائلة: “بحب التصوير لقدرته أنه يحفظلي لحظة حلوة عيشتها، وأنه وسيلة لزيارة ذكري وحشاني، وساعات لتذكرني بمشواري من نجاحات وإخفاقات، من قرارات قليلة الخبرة وقدرتي علي تعلم الدرس واختياري الأمل والإصرار علي اكتشاف الحياة” .
تابعت: “الصورة عندها قدرات غير عادية، أن ترجعنا لشعور جميل حسينا بيه وترسم علي وجهنا إبتسامة وساعات قلبنا يدق دقة زيادة .. الله يديم حبايبي وسندي وضهري فوق راسي ويديم الابتسامة مش بس علي شفايفهم وكمان جوا قلوبهم” .
ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشادوا بجمال مي نور الشريف بالحجاب، متسائلين حول حقيقة ارتدائها له .
كانت هذه تفاصيل خبر مي نور الشريف تظهر بالحجاب برفقة والدتها وشقيقتها في أحدث ظهور لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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