هذه الطفلة أصبحت أجمل الفنانات الشابات بملامحها الأوروبية.. وتزوجت من فنان شاب يكبرها بـ 14 عامًا!

كتب امير فتحي في الخميس 9 فبراير 2023 05:49 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي وكانت تحتضن شقيقتها الصغرى وتقبلها.

إنها الفنانة الشابة هنا الزاهد، التي شاركت الجمهور بصورة من طفولتها برفقة شقيقتها فرح الزاهد وهما في مرحلة “الطفولة” وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على صور هنا الزاهد وشقيقتها فرح ومن أبرز التعليقات التي جاءت:” ربنا يخليكم لبعض يا حبايبي بحبكوا، حبايب قلبي”.

هنا وفرح الزاهد في مرحلة الطفولة

طفولة ونشأة هنا الزاهد:

هنا الزاهد هي فنانة مصرية، ولدت في القاهرة عام 1994م، والدتها هي زوجة الفنان الراحل طلعت زكريا (شيرين المنزلاوي)،وهو زوج والدتها فقط، بدايتها الفنية كانت وهي صغيرة عام 2009م مع الفنان محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس وأحفاده، لكنها حصلت على شهرة أكبر بعدما شاركت في أكثر من مسلسل في عام واحد ، فقد قدمت هنا ثلاث مسلسلات عام 2015م هم ألف ليلة وليلة والبيوت أسرار ومولانا العاشق .

أول عمل كوميدي لها :

دورها الكوميدي في مسلسل مأمون وشركاه مع الفنان عادل إمام كانت نقلة كبيرة لها وانطلاقها نحو النجومية، قالت في إحدى المقابلات أن عملها مع ( عادل إمام ) هو الذي ساعدها كثيرا وكلام عادل أمام لها بإنها صاحبة موهبة كبيرة وعليها الإستمرار أكثر فإنها صاحبة موهبة كبيرة.

هنا الزاهد لم تمثل بالتلفزيون فقط بل شاركت في بطولة أفلام أهما فيلم عقدة الخواجة مع حسن الرداد، رغم إنه لم يكن الفيلم الأول لها لكنه البطولة الأولى لها ، فقد أحبت الدور ورد فعل الجمهور على دورها، فقد كان فيما مزيج من الكوميدي والأكشن الممتع والرومانسية الجميلة فهو فيلم مختلف عما يقدمه حسن الرداد .

رغم تقديمها لأدوار الكوميدي إلا أنها لم تدخل الوسط الفني لتقدم هذا اللون، وكانت تتمنى أن تقدم المزيد من الأدوار التراجيدي مثل دور الفتاة المدمنة في مسلسل فرق توقيت، لكن بعدما قدمت دورها مع الفنان عادل إمام أصبحت مطلوبة أكثر في الأدوار الكوميدية، قالت إنها محظوظة جدا بعملها مع الفنان الكبير عادل أمام ، يوجد الكثير من النجوم الكبار لم يحصلوا على هذه الفرصة حتى الآن ، خاصتا بعد مكالمة منه بعد عرض المسلسل وأخبرها إنها ( عفريتة تمثيل ).

أعمال مسلسلات وأفلام ومسرحيات

يوميات ونيس وأحفاده ج6 – خطة جيمي – فرق توقيت – ألف ليلة وليلة – البيوت أسرار – مولانا العاشق – مأمون وشركاه – الميزان – مسرحية أهلا رمضان – في ال لا لا لاند – فولي – شنطة حمزة – سك على إخواتك – فيلم عقدة الخواجة – بني آدم – فيلم بيكا – مسلسل أيوب – فيلم قصة حب – مسلسل حلوة الدنيـا سكر – مسلسل أنا وهي.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

وتزوجت هنا الزاهد من الفنان أحمد فهمي وكان الثنائي قد احتفلا بزفافهما يوم 11 سبتمبر 2019، وذلك فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وظهرت هنا الزاهد بإطلالة تشبه إطلالات أميرات ديزني، إلى جانب تقديم فهمى أغنية طريفة لها في حفل زفافهما.

فارق العمر بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد أثارت حالة من الجدل الواسع بعد أن أعلنت فارق العمر بينها وبين زوجها أحمد فهمي، وهو ما صدم الجمهور، خاصة أن الفارق كبير بينهما، والذى بلغ (14 عامًا)، حسبما أعلنت هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن الفارق العمري بينها وبين زوجها أحمد فهمي، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”.

فيلم مستر إكس

وعلى الصعيد الفني، انتهي الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد من تصوير فيلم “مستر أكس” من إنتاج أحمد السبكي.

ونشر أحمد فهمي صورة له مع فريق عمل الفيلم عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام وعلق قائلا: “الحمد لله.. فركش تصوير فيلم مستر EX.. شكرا لكل فرد اشتغل وبذل مجهود في العمل وإن شاء الله الفيلم يعجبكم”.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر EX بطولة كلام من: أحمد فهمي، هنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

ويسجل “مستر إكس” التعاون الثالث بين أحمد فهمى وهنا الزاهد، والأول على مستوى السينما، بعدما اجتمعا في مسلسل “الواد سيد الشحات” الذى تم عرضه في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا”.

وشارك أيضًا الثنائي في بطولة مسرحية “جوازة معفرتة” التي تم عرضها في السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي.

مسلسل سيب وأنا أسيب

وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد ، استمرارها فى لبنان لمدة أسبوع أخر بسبب تصوير مسلسل “سيب وأنا أسيب” .

وقالت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية “ الستورى ” بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام “ انا بقالى شهرين هنا فى لبنان .. ومبسوطة ان دا اخر اسبوع ليا .. علشان وحشتنى مصر ” .

مسلسل “سيب وأنا أسيب” مكون من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش، وكان طاقم العمل كان قد بدأ التصوير منذ فترة قليلة ليستعدون لعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة القادمة.

فيلم: بضع ساعات في يوم ما

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم “بضع ساعات في يوم ما” الذى انتهت من تصويره منذ عدة أشهر، والفيلم مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية “هيبتا”، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدني، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وآخرون.

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