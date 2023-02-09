فنان مصري شهير يجسد شخصية جورجينا رودريغيز بمسرحية في موسم الرياض

كتب امير فتحي في الخميس 9 فبراير 2023 05:49 مساءً - كشف الفنان محمد أنور عن تجسيده لشخصية نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مسرحية “ازاي تخنق جارك” ضمن فعاليات موسم الرياض، فيما يجسد شخصية صديقة رونالدو عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز الفنان محمد أسامة الشهير ب “أوس أوس” .

نشر محمد أنور صورا تجمعه بأوس أوس عبر حسابه على موقع “انستجرام” من كواليس المسرحية المقرر عرضها يوم 11 فبراير على مسرح العلي، وظهرا في الصور وهما يرتديان ملابس شخصياتهما .

وكتب محمد أنور في تعليقه على الصور: “لما أمك تعملك رونالدو وجورجينا في البيت .. دلوقتي تقدر تتفرج علي رونالدو وجورجينا لايف يوميا وحتى يوم الأحد 12 فبراير على مسرح محمد العلي في مسرحية ازاي تخنق جارك .. بوليفارد رياض سيتي” .

كما شارك الفنان أوس أوس أيضا متابعيه عبر حسابه على موقع “انستجرام” بصور أخرى من كواليس العمل، وعلق عليها قائلا: “دلوقتي تقدر تتفرج علي رونالدو وجورجينا لايف يوميا وحتى يوم الأحد 12 فبراير على مسرح محمد العلي في مسرحية ازاي تخنق جارك .. بوليفارد رياض سيتي” .