شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو أحمد الصعيدى يقدم حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى فى الأوبرا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة كلاً من باريتون رضا الوكيل وعازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرلوفا، وذلك فى الثامنة مساء السبت 11 فبراير على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عدداً من الأعمال البرازيلية منها إفتتاحية جاراني - افتتاحيه سلڤاتور روزا لـ جوميز ، فانتازيا التشيللو والاوركسترا لـ ڤيلا لوبوسي ، ڤيردا لـ ماريزار ينسيندي، باتوك من متتابعة سيمفونيه لـ اوسكار لورينزو ، سيمفونية اسبوديو لـ براجا ، او جاراتوجا لـ نيبوميكينو ، تيكو تيكو لـ ابريو ، كونجادا من اوبرا كونتراتادور لـ ميجمون.

ويأتى الحفل تحت عنوان الأسلوب البرازيلى، ويذكر أن الموسيقى فى البرازيل تضم العديد من الأساليب الموسيقية الإقليمية المتأثرة بالأشكال الفنية فى افريقيا، اوروبا ، أمريكا والهند ، وتم تطوير بعض أساليبها لتتخذ شكلاً فريداً يميزها.