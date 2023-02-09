شكرا لقرائتكم خبر عن يستخدم كرسيًا متحركًا.. جيريمي رينر لا يزال يتعافى من حادث كاسحة الثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إيفانجلين ليلي صديقة الممثل العالمي جيريمي رينر أنه لا يزال يستخدم كرسيًا متحركًا بينما يتعافى من دهسه كاسحة ثلج وهو الحادث الذي إصابة يوم رأس السنة الجديدة.

في مقابلة مع Access Hollywood للترويج لفيلمها الجديد Ant-Man and the Wasp: Quantumania ، تحدثت الممثلة عن زيارة رينر في منزله وشهدت تعافيه، وقالت إنها كانت مؤخرًا في منزل رينر ، وصفته بأنه "قوي " وشاركت أن زميلها ممثل Marvel قد تعافى مثل على الرغم من إصاباته الشديدة ، مما أدى إلى دخوله المستشفى في أوائل يناير، و تم إدخال رينر إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى رينو حيث خضع لعملية جراحية وخرج من المستشفى بعد بضعة أسابيع.



جيريمي وصديقته

في تفاصيل جديدة في حادث الممثل العالمي جيريمي رينر يبدو أنه كان يحاول إنقاذ ابن أخيه عندما بدأت محراث الثلج في الانزلاق، وهو ما تسبب في إصابته في يوم رأس السنة الجديدة في ولاية نيفادا، ووفقا للديلى ميل حيث بدأت مركبة PistenBully snowcat التي يبلغ وزنها 14000 رطل في الانزلاق جانبًا بعد أن استخدمها نجم Avengers البالغ من العمر 52 عامًا لسحب شاحنة ابن أخيه من الثلج.

السيارة الضخمة ، التي تسير على مسارات، انقلبت بالكامل على نجم هوليوود ، مسببه كسر في 30 عظمة ، ثم استمرت في السير على الطريق.

وكان قد كشف نجم "مارفل" الممثل العالمى جيريمي رينر، عن طبيعة الإصابات التى تعرض لها إثر حادث استخدامه كاسحة ثلوج في منزله بولاية نيفادا الأمريكية، يوم رأس السنة، حيث ظل أكثر من أسبوعين في المستشفى، بعد أن انقلبت عليه المركبة العملاقة التي يبلغ وزنها 6 أطنان أثناء كسحه الثلوج.

جيريمى يكشف تفاصيل إصابته ليلة رأس السنة

وأوضح جيريمي رينر، البالغ من العمر 52 عاما، أنه أصيب بكسور في أكثر من 30 عظمة في جسمه، وكتب الممثل المرشح لجوائز أوسكار على صفحته الخاصة بموقع "إنستجرام": "ستصلح هذه العظام المكسورة البالغ عددها 30 عظمة وستنمو أقوى من ذي قبل، تماما كما يتعمق الحب والعلاقة مع العائلة والأصدقاء".