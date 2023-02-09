شكرا لقرائتكم خبر عن عرض نتاج رسومات ورشة "نرسم أفلام" بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خلال فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته ال 12 قدم المهرجان 10 ورش ، ومن ضمنها ورشة بعنوان " نرسم أفلام "، وكان نتاجها معرض شاهده جمهور وضيوف المهرجان.

ورشة رسم أفيشات أفلام السينما المصرية بعنوان "نرسم أفلام" كانت باشراف الفنانين التشكيليين وائل نور و يسرا حفض، وقالت الفنانة التشكيلية، يسرا حفض، " كل عام بنعرض فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وبنختار مواضيع مختلفة والعام الماضى كان اسم الورشة نرسم الأقصر".

أكدت يسرا حفض، أن هذا العام من الورشة اختاروا ثلاث أفلام وهي صراع فى الوادى و غرام فى الكرنك و المومياء لأن الأفلام الثلاثة تم تصويرهم فى الأقصر و كل بنت اختارت رسم مشهد تمثيلى من الفيلم على حسب تأثرها بالمشهد، وايضا رسم المشاركين في الورشة وعددهم ( 14 ) مشاركا من مدارس مختلفة في مدينة ومحافظة الأقصر أعمارهم من 12 إلي 16 عاما .



نتاج رسومات ورشة "نرسم أفلام"



نتاج رسومات ورشة "نرسم أفلام"

يذكر أن شعار مهرجان الأقصر هذا العام "السينما خلود الزمان" وتتنافس خلاله ، 55 فيلمًا من 30 دولة من بينها السنغال ضيف الشرف، وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 12 فيلما من بينها أربعة أفلام عربية هي الوثائقي (القطرة) من تونس والروائي (الحياة ما بعد) من الجزائر والوثائقي (بيت الشعر) من المغرب والوثائقي (بعيدا عن الوطن) من مصر.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كرم في حفل افتتاحه 9 قامات سينمائية منها 4 رحلوا عن عالمنا هم : صلاح منصور من مصر والاحتفاء بمئويته ، وهشام رستم من تونس ، وشافية بودراع من الجزائر ، عثمان سامبين الذي يحتفي المهرجان بمئويته أيضا، وتم تكريم 5 فنانين هم : هالة صدقي وهشام نزيه ومحمد رمضان ومنصور صورا واد ، وبيدرو بيمنتا .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة ، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري ، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، وكذلك وزارات السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة ، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.