شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لمجلس نقابة المهن التمثيلية بعد قليل والانتخابات 3 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إيهاب فهمي عن قيام عدد من الفنانين للترشح للانضمام إلى مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في نتخابات التجديد النصفي النقابة، بعد خلو 6 مقاعد، وهم الفنان القدير أحمد بدير، نهال عنبر، هند عاكف، أشرف طلبة، عفاف رشاد، لقاء سويدان، بالإضافة إلى إيهاب فهمي نفسه.

فيما يغلق باب الترشيح في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية في الخامسة مساء، استعدادا لاختيار 6 أعضاء ونقيب، ممن خلت مقاعدهم في النقابة وهم الفنانون نهال عنبر وإيهاب فهمى و وسامى مغاورى وعفاف رشاد وأشرف طلبة ومصطفى حجاج ولقد تم فتح باب الترشيح منذ الأول من فبراير الجارى على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 3 من مارس المقبل داخل نادى النقابة من الساعة 9 صباحًا حتى الـ5 مساءً.

من ناحية أخرى سبق وشهدت النقابة افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر فى ديسمبر الماضى، كما شدت وقتها تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرين.