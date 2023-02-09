شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ولى الدين وهنيدى ومجدى الهواري وكريم عبد العزيز x صورة عمرها 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج مجدي الهوارى على مشاركة متابعيه من خلال صورة نادرة له من دولاب الذكريات تجمعه بعدد من النجوم من زملاءه في الوسط الفني مثل محمد هنيدي والراحل علاء ولى الدين وكريم عبد العزيز، وذلك عبر حسابه على موقع انستجرام.

وظهر فيها الراحل علاء ولى الدين بجانب صديقه هنيدي كما ظهر أيضاً خلال الصورة الفنان شريف منير.



صورة من حفل زفاف هنيدى

وقد جاءت الصورة من حفل زفاف الفنان محمد هنيدى مثلما ذكر المخرج مجدى الهوارى فى تعليقه على الصورة الذى شاركها متابعيه، جدير بالذكر أن الصورة بذلك عمرها يقترب من ربع قرن حيث تزوج الفنان محمد هنيدى منذ أكثر من 23 عاما.