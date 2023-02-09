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شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ولى الدين وهنيدى ومجدى الهواري وكريم عبد العزيز x صورة عمرها 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج مجدي الهوارى على مشاركة متابعيه من خلال صورة نادرة له من دولاب الذكريات تجمعه بعدد من النجوم من زملاءه في الوسط الفني مثل محمد هنيدي والراحل علاء ولى الدين وكريم عبد العزيز، وذلك عبر حسابه على موقع انستجرام.
وظهر فيها الراحل علاء ولى الدين بجانب صديقه هنيدي كما ظهر أيضاً خلال الصورة الفنان شريف منير.
صورة من حفل زفاف هنيدى
وقد جاءت الصورة من حفل زفاف الفنان محمد هنيدى مثلما ذكر المخرج مجدى الهوارى فى تعليقه على الصورة الذى شاركها متابعيه، جدير بالذكر أن الصورة بذلك عمرها يقترب من ربع قرن حيث تزوج الفنان محمد هنيدى منذ أكثر من 23 عاما.
يعرض لهنيدى حاليا فيلم "نبيل الجميل أخصائي التجميل" بطولة، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.