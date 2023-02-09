موقف أسرة علاء ولي الدين من تقديم الجزء الثاني من فيلم “الناظر”

كتب امير فتحي في الخميس 9 فبراير 2023 03:51 مساءً - كشفت أسرة علاء ولي الدين عن عدم اعتراضها على تقديم الجزء الثاني من فيلم “الناظر” الذي قدمه الفنان الراحل وسيحمل اسم “ابن الناظر” .

فقالت في تصريحات صحفية: “اللي هيتعمل “ابن الناظر” مش “الناظر”، يعني لو أكرم حسني عمل الفيلم هيكون “ابن الناظر” مش “الناظر” نفسه، ومعنديش أي مشكلة لو الفيلم اتعمل ويارب ينجحوا ويكسّروا الدنيا” .

وكان قد أعلن السيناريست أحمد عبد الله تفاصيل تقديم جزء ثانٍ من فيلم “الناظر”، مشيرا إلى أن المخرج مجدي الهواري قد تواصل معه لتحضير جزء ثان من الفيلم، وجار حاليا الاتفاق على تفاصيله للبدء بتصويره قريبا .

ومن ناحية أخرى نفى الفنان أكرم حسني انضمامه إلى الجزء الثاني من فيلم “الناظر”، مؤكدا على أن جميع الأخبار التي تم تداولها حول هذا الأمر هي مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة .

فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “فيلم الناظر علامة في تاريخ الكوميديا .. وخبر انضمامي للجزء التاني غير صحيح وقرأته على السوشيال ميديا” .

يذكر أن فيلم “الناظر” من إنتاج عام 2000، وشارك في بطولته كلا من الفنانين: علاء ولي الدين، أحمد حلمي، محمد سعد، حسن حسني، هشام سليم، بسمة وغيرهم .