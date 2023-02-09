شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر ينعى على المليجى بعد تشييع جنازته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المنتج محسن جابر، والمنتج مصطفى جابر، والمهندس هشام الجزار، وجميع العاملين بشركة مزيكا على التوجه بخالص الحزن والأسى لوفاة مدير إدارة الإنتاج الصوتى الأستاذ على المليجى واصفين إياه بالرجل الفاضل الذى يعد من خير رجال الشركة، بعدما رحل عن دنيانا أمس.

وشيعت منذ قليل جنازته، كما تم دفن جثمانه بمقابر أسرته فى قرية بجيرم مركز قويسنا محافظة المنوفية، بمشاركة المنتج محسن جابر والمنتج مصطفى جابر وعدد من العاملين بالشركة، الذين حرصوا على توديع الراحل.

وستقام ليلة العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير 2023 بعد صلاة المغرب.

ونعى عدد من صناع الموسيقى على المليجى مدير إنتاج شركة عالم الفن، الذى رحل عن دنيانا أمس الأربعاء، وأعلن الإعلامى ممدوح موسى وفاة على المليجى على صفحته على "فيس بوك" وكتب: البقاء لله في صديق العمر علي المليجي مدير إنتاج شركة عالم الفن وحبيب كل الفنانين في العالم العربي وشريك نجاح في كل البومات الشركه الله يرحمك ياعلي ياحبيب الكل ربنا يصبر أهلك وكل محبيك".