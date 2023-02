شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تعلن عن تكملة Toy Story وFrozen وتكشف تجربة فيلم Avatar الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني ، بوب إيجر ، عن العديد من الأخبار الهامة لمحبي أفلام الرسوم المتحركة ، حيث أكد إيجر أنه يتم حاليا العمل على انتاج نسختين جديدتين من سلسلة أفلام ، "Toy Story" و "Frozen"، كما تم الإعلان عن تكملة للرسوم المتحركة الكوميدية "Zootopia".

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفه "Variety"، يتكون امتياز "Toy Story" من أربعة اجزاء وجزء عرضي واحد: "Lightyear" لعام 2022، على الرغم من أن أداء الفيلم الأخير كان ضعيفًا ، إلا أن "Toy Story 3" و "Toy Story 4" حققا أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.



شخصيات من فيلم Toy Story

ومن جانب آخر، فأن أول جزء من فيلم "Frozen" قد ظهر في عام 2013 وحقق نجاحًا ساحقًا، وحقق الجزء التكميلي "Frozen II" أكثر من 1.4 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي في عام 2019.

وفي الوقت الحالي، تعرض مملكة الحيوانات في ديزني في أورلاندو "Pandora - The World of Avatar" ، وهي المنطقة المخصصة لإبداعات جيمس كاميرون التي يتم تصوير فيها أفلام " Avatar" والتي تضم مرحلتين: "Avatar Flight of Passage" و "Na’vi River Journey".

وفي 5 فبراير الماضي، قد تجاوز فيلم "Avatar: The Way of Water" ، ثاني أفلام "Avatar" ، فيلم "Titanic" ليصبح ثالث أكبر فيلم دولي في تاريخ شباك التذاكر. يخطط كاميرون لإطلاق ثلاثة أفلام أخرى في ملحمة "أفاتار" خلال السنوات القادمة.