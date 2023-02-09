شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيي الليلة حفل فى الكويت ضمن مهرجان فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة الكبيرة أنغام لإحياء حفل الليلة في الكويت، وهو الحفل التي أعلنت عن مدي تشوقها له من خلال حسابها على موقع انستجرام، بكتابة كلمات عكست ذلك قالت فيها : "لفيت لفيت مثلك ما لقيت….حنيت يا كويت موعدنا على مسرح ارينا الكويت ".

هذا وتشارك أنغام خلال الحفل المطرب الكويتي مطرف المطرف ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، الذى يقام خلال تلك الفترة من كل عام.



أنغام ومطرف المطرف

من ناحية أخري تذيع قناة DMC الليلة استضافة النجمة أنغام، للنجم الكبير عبد الله الرويشد خلال برنامجها "أنغام" في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة DMC، حيث يكشف الرويشد عن لقاءه مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وغيرها من الأمور.

أيضاً يتحدث الرويشد عن أغانيه وعلاقته بالفنانين المصريين، ومن هو الصوت الذى يحبه، كما وجه الرويشد التحية والتقدير لأنغام على برنامجها وقال لها "شابوه" على هذا البرنامج.

وكان قد طرح المطرب الكويتى عبد الله الرويشد، أغنيتين جديدتين من ألحانه، الأغنية الأولى تحمل اسم "اعترف لك" من كلمات على مساعد ومن ألحان عبد الله الرويشد وتوزيع يحيى الموجى، أما الأغنية الثانية تحمل اسم "ارجع"، من كلمات عبد اللطيف البناى وألحان عبد الله الرويشد وتوزيع محمد على.

ويستعد عبد الله الرويشد لطرح أغنيات أخرى في مينى ألبوم يتكون من 5 أو 6 أغنيات، ويغنى من ألحان خالد الشيخ، وألحانه أيضًا، وهناك تعاون للمرة الثانية مع الفنان عبد القادر الهدهود، أما الكلمات فستكون مع الشاعرة فتحية عجلان، وكذلك الشاعر على مساعد، والشاعر أحمد الصالح.