بالصور – أبناء الفنان حمادة هلال في ظهورهم لأول مرة.. نجله “يوسف” نُسخة مصغرة عنه!

كتب امير فتحي في الخميس 9 فبراير 2023 02:46 مساءً - دائمًا ما يهتم الجمهور بالفنانين الذين يحبهوم ويحبون التعمق في حياتهم الخاصة ولاسيما صور أبنائهم، الذي يتميز العديد منهم بالوسامة والجمال. وعلى الرغم من تفضيل بعض المشاهير إبعاد أبنائهم خارج دائرة اهتمام وسائل الإعلام، التي دائما ما تسعى إلى تسليط الضوء عليهم، إلا أن كثيرين منهم ظهروا بصورة أو بأخرى تداولها النشطاء عبر مواقع السوشيال ميديا.

يوسف حمادة هلال

ومن بينهم يوسف هلال، ابن الفنان حمادة هلال، الذي ظهر في عدة صور نشرها مسبقًا عبر حسابه الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، قبل تعرضه لحادث سير مع والدته الدكتورة أسما سميح، قبل عدة أشهر.

يوسف حمادة هلال

إرما حمادة هلال

كما سبق لـ يوسف حمادة هلال، نشر عدة صور لشقيقته إرما، التي لم تدخل مجال السوشيال ميديا حتى الآن، كما ظهر يوسف في عدة فيديوهات يبرز فيها قدراته التمثيلية من خلال مقاطع فيديو قصيرة نشرها عبر “إنستجرام” و”تيك توك”

إرما حمادة هلال

زواج حمادة هلال

يشار أن الفنان حمادة هلال متزوج منذ عام 2009 من السيدة أسما سميح وهي فلسطينية الأصل، والتي صرّح في إحدى لقاءاته الإعلامية أنه أحبها منذ أن كان عمرها 13 عامًا ثم تقدم لخطبتها لمدة جاوزت الـ 6 سنوات، ثم كللت تلك الخطبة بالزيجة واسفرت عن نجليهما: (إرما) و(يوسف).

يوسف حمادة هلال

أول ظهور لأبناء حمادة هلال

ويحرص الفنان حماة هلال على إخفاء حياته العائلية وخاصة أبنائه عن أعين الإعلام، إلا أن استطاعت الكاميرات أن تلتقط صورة لنجليه لأول مرة في عام 2016 بأحد الأفراح التي حضرها المطرب المصري مع عائلته.

أول ظهور لنجلي حمادة هلال

حادث زوجة حمادة هلال وأولاده

من ناحية اخرى، كان الفنان حمادة هلال قد كشف – من خلال خاصية ستوري عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام” – عن تعرض زوجته أسما سميح وأولاده لحادث سير، وطلب من جمهوره الدعاء لهم بالشفاء العاجل.

وكان حمادة هلال كتب: “قدر الله وما شاء فعل.. دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأبنائها”.

وطمأن حمادة هلال، الجمهور بعد ساعات من انتشار الخبر، حيث قال: “الحمد لله والشكر لله وبقول لكل الناس، إحنا الحمد لله بخير والأولاد بخير ربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم الحمد له الحمد لله”..

حمادة هلال في رمضان 2023 بـ «المداح 3»

وعلى الصعيد الفني، كشف الفنان حمادة هلال، عن صورًا له من كواليس تصوير مسلسله الدرامي الجديد “المداح 3 – أسطورة العشق” المقرر عرضه في دراما رمضان 2023.

ونشر هلال، الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” وظهر خلالها مرتديًا عباءة وسط الطبيعة، وعلق: “المداح 3 – أسطورة العشق، بإذن الله عمل يعجب جمهور الوطن العربي كله، مدد يا رب”.

ويُشارك في الجزء الجديد من “المداح” كل من: يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، وعبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال يطرح أغنية جديدة

من ناحية أخرى طرح الفنان حمادة هلال أغنيته الجديدة صاحبي عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمد إبراهيم وألحان حمادة هلال ومن توزيع هاني ربيع، وصور حمادة هلال أغنية صاحبي، على طريقة الفيديو كليب فى أمستردام خلال شهر أكتوبر الماضي قبل انشغاله بتصوير مسلسله الجديد.

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