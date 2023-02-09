متابعة تتهم أحلام بالفسق والماسونية .. والفنانة ترد بغضب

كتب امير فتحي في الخميس 9 فبراير 2023 02:46 مساءً - شنت إحدى المتابعات للفنانة الإماراتية أحلام هجوما على الأخيرة بسبب إطلالتها في حفل “صوت الأرض”، والذي كان قد أُقيم مؤخرا في الرياض لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مدّاح، متهمة إياها ب “الماسونية” و “الفسق” .

كتبت المتابعة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، كيف لا يسخط الرب وتزلزل الأرض” .

تابعت: “بأرضه المقدّسة تقام الفجور والفسوق والطقوس الماسونية عيني عينك، موسم الرياض الحفل اسمه صوت الأرض والفاسقة حاملة شعار سيدهم وتغني سيدي قم” .

لترد عليها الفنانة أحلام ردا قويا وبغضب في تغريدة لها قائلة: “الفاسقة انتي يا …، روحي حسبي الله عليك ونعم الوكيل، جعل ربي يبتليك ويشغلك في نفسك يا …” .

أضافت: “وتدعين الإسلام، الإسلام برئ من أشكالك يا …، والماسونية انتي تعرفينها لأنك منهم يا … وشيلي حجابك واسحبي عليه السيفون .. الفاسقة انتي واقسم بالله ما أحلك ليوم الدين والله شهيد” .