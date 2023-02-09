كتب امير فتحي في الخميس 9 فبراير 2023 02:46 مساءً - شنت إحدى المتابعات للفنانة الإماراتية أحلام هجوما على الأخيرة بسبب إطلالتها في حفل “صوت الأرض”، والذي كان قد أُقيم مؤخرا في الرياض لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مدّاح، متهمة إياها ب “الماسونية” و “الفسق” .
كتبت المتابعة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، كيف لا يسخط الرب وتزلزل الأرض” .
تابعت: “بأرضه المقدّسة تقام الفجور والفسوق والطقوس الماسونية عيني عينك، موسم الرياض الحفل اسمه صوت الأرض والفاسقة حاملة شعار سيدهم وتغني سيدي قم” .
لترد عليها الفنانة أحلام ردا قويا وبغضب في تغريدة لها قائلة: “الفاسقة انتي يا …، روحي حسبي الله عليك ونعم الوكيل، جعل ربي يبتليك ويشغلك في نفسك يا …” .
أضافت: “وتدعين الإسلام، الإسلام برئ من أشكالك يا …، والماسونية انتي تعرفينها لأنك منهم يا … وشيلي حجابك واسحبي عليه السيفون .. الفاسقة انتي واقسم بالله ما أحلك ليوم الدين والله شهيد” .
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة تتهم أحلام بالفسق والماسونية .. والفنانة ترد بغضب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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