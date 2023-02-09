كتب امير فتحي في الخميس 9 فبراير 2023 02:46 مساءً - قضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية تأييد حكم براءة سما المصري في قضية سب وقذف أميرة مرتضى منصور ابنة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك .
حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف الذي قدّمته ابنة رئيس نادي الزمالك شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد عدم جواز نظر الجُنحة لسابقة الفصل فيها بالبراءة .
يذكر أن سما المصري تقضي في السجن فترة العقوبة، بعد صدور حكم في قضية سبّ وقذف الإعلامية ريهام سعيد رغم تنازل الأخيرة عنها .
وتم رفض الإشكال الذي قدمته سما المصري على حكم حبسها، بعد تنازل ريهام سعيد عن قضايا السب والقذف، وتحريرها توكيلا للمحامي طارق العوضي من أجل التصالح والبدء في إجراءات التنازل .
كانت هذه تفاصيل خبر رغم وجودها في السجن .. براءة سما المصري من هذه التهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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