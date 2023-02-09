رغم وجودها في السجن .. براءة سما المصري من هذه التهمة

كتب امير فتحي في الخميس 9 فبراير 2023 02:46 مساءً - قضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية تأييد حكم براءة سما المصري في قضية سب وقذف أميرة مرتضى منصور ابنة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك .

حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف الذي قدّمته ابنة رئيس نادي الزمالك شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد عدم جواز نظر الجُنحة لسابقة الفصل فيها بالبراءة .

يذكر أن سما المصري تقضي في السجن فترة العقوبة، بعد صدور حكم في قضية سبّ وقذف الإعلامية ريهام سعيد رغم تنازل الأخيرة عنها .

وتم رفض الإشكال الذي قدمته سما المصري على حكم حبسها، بعد تنازل ريهام سعيد عن قضايا السب والقذف، وتحريرها توكيلا للمحامي طارق العوضي من أجل التصالح والبدء في إجراءات التنازل .