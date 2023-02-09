شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر من البروفات الأولى لحفل عيد الحب بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان هانى شاكر أمير الغناء العربى، لإحياء حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية احتفالا بعيد الحب في الثامنة مساء الخميس ١٦ فبراير الجاري علي المسرح الكبير بقيادة المايسترو حمادة الموجي.



بوستر حفل عيد الحب لهاني شاكر



هاني شاكر

امير الغناء العربي

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال أمير الغناء منها "يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك، ويحيي ، كدة برضو يا قمر بالإضافة إلي مجموعة من أحدث أغانية التي تم طرحها مؤخرا بعنوان "فرق فى الإحساس".. من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان الموسيقار وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.



هاني شاكر في بروفات حفل عيد الحب



هاني شاكر في بروفات حفل عيد الحب

وأعلن الفنان هانى شاكر عن تأجيل الحفل الذى كان من المقرر إحياؤه في سوريا يوم 13 فبراير الجارى بمناسبة عيد الحب، وذلك حدادا على ضحايا سوريا نتيجة الزلزال الذى ضرب البلاد خلال الأيام الماضية.